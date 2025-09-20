Augsburg-Mainz 1-4: gol e highlights

00:02:03 min
|
1 ora fa
Highlights International HD - SV Werder Bremen vs Sport Club Freiburg PGM_5756866Highlights International HD - SV Werder Bremen vs Sport Club Freiburg PGM_5756866
bundesliga
Werder Brema-Friburgo 0-3: gol e highlights
00:02:03 min
| 1 ora fa
Highlights International HD - Hamburger SV vs 1 FC Heidenheim 1846 PGM_5746676Highlights International HD - Hamburger SV vs 1 FC Heidenheim 1846 PGM_5746676
bundesliga
Amburgo-Eidenheim 2-1: gol e highlights
00:02:03 min
| 1 ora fa
HL HOFFENHEIM - BAYERNHL HOFFENHEIM - BAYERN
bundesliga
Hoffenheim-Bayern Monaco 1-4: gol e highlights
00:02:30 min
| 3 ore fa
HL SG STOCCARDA ST PAULIHL SG STOCCARDA ST PAULI
bundesliga
Stoccarda-St. Pauli 2-0: gol e highlights
00:00:38 min
| 21 ore fa
HL BORUSSIA M.-WERDER BREMA SG_3711406HL BORUSSIA M.-WERDER BREMA SG_3711406
bundesliga
Borussia Mönchengladbach-Werder Brema 0-4: gol e highlights
00:01:15 min
| 5 giorni fa
HL ST PAULI-AUGSBURG 4_1537849HL ST PAULI-AUGSBURG 4_1537849
bundesliga
St. Pauli-Augsburg 2-1: gol e highlights
00:00:56 min
| 6 giorni fa
HL SG HANNOVER-HERTA BERLINO_3049809HL SG HANNOVER-HERTA BERLINO_3049809
bundesliga
Hannover-Herta Berlino 0-3: gol e highlights
00:00:50 min
| 6 giorni fa
HL SG BAYERN MONACO-AMBURGO_2958901HL SG BAYERN MONACO-AMBURGO_2958901
bundesliga
Bayern Monaco-Amburgo 5-0: gol e highlights
00:01:25 min
| 7 giorni fa
HL HEIDENHEIM L-B. DORTMUND SG.Copy.01_4709762HL HEIDENHEIM L-B. DORTMUND SG.Copy.01_4709762
bundesliga
Heidenheim-Borussia Dortmund 0-2: gol e highlights
00:00:46 min
| 7 giorni fa
HL SG BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANCOFORTE_3927487HL SG BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANCOFORTE_3927487
bundesliga
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-1: gol e highlights
00:01:09 min
| 7 giorni fa
GOL BORUSSIA 250831_3823406GOL BORUSSIA 250831_3823406
bundesliga
Guirassy: il gol con lo "scavino" è uno spettacolo
00:01:07 min
| 19 giorni fa
HL AUGSBURG - BAYERNHL AUGSBURG - BAYERN
bundesliga
Augsburg-Bayern Monaco 2-3: gol e highlights
00:03:11 min
| 20 giorni fa
