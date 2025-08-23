Bayer Leverkusen-Hoffenheim 1-2: gol e highlights

00:00:50 min
|
1 ora fa
HL BAYERN - LIPSIAHL BAYERN - LIPSIA
bundesliga
Bayern-Lipsia 6-0: gol e highlights
00:02:25 min
| 20 ore fa
OMINI DORTMUND PER WEB_3116505OMINI DORTMUND PER WEB_3116505
bundesliga
Dortmund, esordio di Filippo Mané in coppa di Germania
00:02:08 min
| 4 giorni fa
parata neuerparata neuer
bundesliga
Bayern, i riflessi di Neuer sono ancora super: che parata
00:00:27 min
| 6 giorni fa
HL STO-BAY 250816_4530823HL STO-BAY 250816_4530823
bundesliga
Stoccarda-Bayern Monaco 1-2: gol e highlights Supercoppa
00:03:02 min
| 6 giorni fa
OMINI SERIE B BUNDESLIGAOMINI SERIE B BUNDESLIGA
bundesliga
Al via la Zweite Bundesliga, stasera su Sky Schalke-Hertha
00:01:27 min
| 22 giorni fa
HL BURNLEY - SUNDERLANDHL BURNLEY - SUNDERLAND
premier league
Burnley-Sunderland 2-0: gol e highlights
00:02:35 min
| 6 minuti fa
HL BOURNEMOUTH - WOLVERHAMPTONHL BOURNEMOUTH - WOLVERHAMPTON
premier league
Bournemouth-Wolverhampton 1-0: gol e highlights
00:02:11 min
| 46 minuti fa
HL BRENTFORD - ASTON VILLAHL BRENTFORD - ASTON VILLA
premier league
Brentford-Aston Villa 1-0: gol e highlights
00:02:08 min
| 55 minuti fa
napoli ufficialenapoli ufficiale
serie a
Sassuolo-Napoli, c'è De Bruyne dal 1': le scelte di Conte
00:02:02 min
| 1 ora fa
lecce genoalecce genoa
serie a
Genoa-Lecce, Camarda subito titolare: le ufficiali
00:02:28 min
| 1 ora fa
como lazio probabili formazioni videocomo lazio probabili formazioni video
serie a
Lazio, Castellanos favorito su Dia: le news sulle formazioni
00:01:59 min
| 2 ore fa
CONF GILARDINO SU CUADRADO E NZOLA_2324641CONF GILARDINO SU CUADRADO E NZOLA_2324641
serie a
Gilardino: "Cuadrado e Nzola sono risorse importanti"
00:00:43 min
| 2 ore fa
