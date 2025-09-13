Bayern Monaco-Amburgo 5-0: gol e highlights

00:01:25 min
1 ora fa

M: 3' Gnabry, 9' Pavlovic, 26' rig. e 62' Kane, 29 Luis Diaz.

HL HEIDENHEIM L-B. DORTMUND SG.Copy.01_4709762HL HEIDENHEIM L-B. DORTMUND SG.Copy.01_4709762
bundesliga
Heidenheim-Borussia Dortmund 0-2: gol e highlights
00:00:46 min
| 4 ore fa
HL SG BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANCOFORTE_3927487HL SG BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANCOFORTE_3927487
bundesliga
Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 3-1: gol e highlights
00:01:09 min
| 23 ore fa
GOL BORUSSIA 250831_3823406GOL BORUSSIA 250831_3823406
bundesliga
Guirassy: il gol con lo "scavino" è uno spettacolo
00:01:07 min
| 12 giorni fa
HL AUGSBURG - BAYERNHL AUGSBURG - BAYERN
bundesliga
Augsburg-Bayern Monaco 2-3: gol e highlights
00:03:11 min
| 14 giorni fa
HL KIEL-HANNOVER SG_2228578HL KIEL-HANNOVER SG_2228578
bundesliga
Kiel-Hannover 1-2: gol e highlights
00:00:58 min
| 14 giorni fa
HL SG Amburgo - St Pauli_3702864HL SG Amburgo - St Pauli_3702864
bundesliga
Amburgo-St. Pauli 0-2: gol e highlights
00:00:33 min
| 14 giorni fa
HL WEHEN WIESBADEN VS BAYERN MONACOHL WEHEN WIESBADEN VS BAYERN MONACO
bundesliga
Wehen-Bayern Monaco 2-3: gol e highlights
00:03:38 min
| 16 giorni fa
HL SG ST.PAULI-DORTMUND.transfer_2751841HL SG ST.PAULI-DORTMUND.transfer_2751841
bundesliga
St.Pauli-Borussia Dortmund 3-3: gol e highlights
00:01:14 min
| 21 giorni fa
HL SG BAYER LEVERKUSEN HOFFENHEIM.transfer_4008948HL SG BAYER LEVERKUSEN HOFFENHEIM.transfer_4008948
bundesliga
Bayer Leverkusen-Hoffenheim 1-2: gol e highlights
00:00:50 min
| 21 giorni fa
HL BAYERN - LIPSIAHL BAYERN - LIPSIA
bundesliga
Bayern-Lipsia 6-0: gol e highlights
00:02:25 min
| 21 giorni fa
OMINI DORTMUND PER WEB_3116505OMINI DORTMUND PER WEB_3116505
bundesliga
Dortmund, esordio di Filippo Mané in coppa di Germania
00:02:08 min
| 25 giorni fa
parata neuerparata neuer
bundesliga
Bayern, i riflessi di Neuer sono ancora super: che parata
00:00:27 min
| 27 giorni fa
