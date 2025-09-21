Chiudi Menu
Bundesliga
Eintracht-Union Berlino 3-4: gol e highlights
00:02:13 min
|
19 minuti fa
bundesliga
Bayer Leverkusen-Borussia M'Gladbach 1-1: gol e highlights
00:00:49 min
| 1 ora fa
bundesliga
Lipsia-Colonia 3-1: gol e highlights
00:01:18 min
| 1 giorno fa
bundesliga
Werder Brema-Friburgo 0-3: gol e highlights
00:02:03 min
| 1 giorno fa
bundesliga
Amburgo-Eidenheim 2-1: gol e highlights
00:02:03 min
| 1 giorno fa
bundesliga
Augsburg-Mainz 1-4: gol e highlights
00:02:03 min
| 1 giorno fa
bundesliga
Hoffenheim-Bayern Monaco 1-4: gol e highlights
00:02:30 min
| 1 giorno fa
bundesliga
Stoccarda-St. Pauli 2-0: gol e highlights
00:00:38 min
| 1 giorno fa
bundesliga
Borussia Mönchengladbach-Werder Brema 0-4: gol e highlights
00:01:15 min
| 7 giorni fa
bundesliga
St. Pauli-Augsburg 2-1: gol e highlights
00:00:56 min
| 7 giorni fa
bundesliga
Hannover-Herta Berlino 0-3: gol e highlights
00:00:50 min
| 8 giorni fa
bundesliga
Bayern Monaco-Amburgo 5-0: gol e highlights
00:01:25 min
| 8 giorni fa
bundesliga
Heidenheim-Borussia Dortmund 0-2: gol e highlights
00:00:46 min
| 8 giorni fa
