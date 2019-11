Tensione a San Siro, feriti tre tifosi dell'Atalanta

Momenti di tensione all'esterno dello stadio San Siro tra le tifoserie di Atalanta e Dinamo Zagabria: una parte dei sostenitori croati che si stava dirigendo allo stadio scortata dalla polizia si è staccata dal corteo e ha intercettato tre tifosi nerazzurri, colpiti in maniera per fortuna non grave