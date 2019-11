La Juve parte per Mosca, non c'è De Ligt: caviglia ko

Sono 20 i convocati da Maurizio Sarri per la sfida contro la Lokomotiv Mosca. Non c’è De Ligt: il difensore ha subito una leggera distorsione alla caviglia sinistra, i bianconeri non vogliono correre rischi. Per sostituirlo il ballottaggio è tra Demiral e Rugani. In attacco Higuain partirà titolare, con Dybala in panchina