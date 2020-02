Gomez: "Shakhtar? Non dovevo giocare, ma il destino..."

Dal 18 febbraio riparte la Champions League con gli ottavi di finale. Per l’occasione Sky Sport ha realizzato tre interviste esclusive con Papu Gomez, Leonardo Bonucci e Lorenzo Insigne. Nei tre speciali (in onda venerdì 7 febbraio) i protagonisti rivivono, partita dopo partita, il girone che ha portato alla qualificazione della propria squadra con aneddoti e curiosità inedite e cominciano a studiare l’avversaria degli ottavi. In questo estratto il capitano dell'Atalanta ricorda un aneddoto sulla partita decisiva per la qualificazione agli ottavi, quella contro gli ucraini dello Shakhtar