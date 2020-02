Atletico-Liverpool: torna Diego Costa, ma andrà in panchina

Dopo oltre tre mesi l'attaccante spagnolo di origini brasiliane rientra nella lista dei convocati di Simeone per l'andata degli ottavi di Champions League contro i campioni in carica guidati da Klopp: andrà in panchina, in avanti con Morata ci sarà Correa. Nelle immagini l'allenamento della vigilia dei Colchoneros