Conte: "Dortmund pericoloso. Vera Inter? Ci vuole tempo"

“Dovremo fare molta attenzione a non perdere palloni stupidi perché loro sono molto bravi nelle ripartenze. Hanno giocatori veloci, in pochissimi secondi arrivano ,da una fase difensiva, arrivano a concludere, quindi noi dovremo essere molto bravi, molto attenti, molto concentrati soprattutto nella fase di costruzione, e facendo anche tesoro un po' di quello che è successo a Sassuolo, dove in fase di costruzione abbiamo perso tre palloni e abbiamo subito tre gol”. Tu lo ricordavi anche, quando si inizia a giocare ogni tre giorni è difficile richiamarli certi concetti. Una costante in negativo in un periodo invece molto positivo per la squadra è queste reti subite magari nell'ultimo quarto d'ora. È successo col Sassuolo, con la Juventus, con il Barcellona. Lì è solo una questione di testa, cioè di tenere alta la concentrazione per i 95 minuti della partita fino alla fine? “Lì è cercare di... la medicina migliore è continuare ad attaccare. Ecco, quindi, e tenere gli avversari lontani dalla nostra area, però, detto questo, stiamo parlando di tre partite, dove alla fine, vedendo il bicchiere mezzo pieno, sono state tre ottime prestazioni, però sappiamo che dobbiamo migliorare. Sappiamo che c'è un percorso da fare, sappiamo che dobbiamo lavorare e cercare di limare gli aspetti negativi che ogni tanto vengono fuori”. Quanto speri che nella testa dei giocatori sia entrata quell'autostima tale che li possa consentire di fare una grande partita domani, partendo da quella prestazione del Camp Nou col Barcellona, dove si è vista una squadra cinica in certi minuti - poteva fare anche più gol – ma molto cattiva, pronta, no, nell'affrontare un avversario che può anche travolgerti quando prende campo. Ecco, quello che vi portate dal Camp Nou e che dovete traslare domani nella sfida di San Siro, pensi che la squadra lo abbia recepito? “Ma, io penso che, non andando tanto a ritroso, l'importante è che ci portiamo dietro quello che abbiamo fatto per 70 minuti a Sassuolo, dove secondo me si è parlato fin troppo dei due gol che abbiamo preso nel finale, ma si è tralasciato quello che l'Inter ha fatto per 71 minuti, dove secondo me la squadra ha fatto qualcosa di importante. Ha fatto quattro gol, ha creato tante occasioni da gol. Noi ci dobbiamo portare anche questo, la consapevolezza che questa è una squadra che comunque fa gol, piace giocare. A volte, ecco, dobbiamo essere bravi a non perdere alcuni palloni che possono essere palloni pesanti”. E poi ti chiedo, sui due... ne facevi riferimento anche in conferenza stampa, la coppia, poi tu ragioni ovviamente con tutto il reparto offensivo, perché saranno importanti anche Esposito, Politano, quando entra e giocherà, però Lautaro e Lukaku per caratteristiche li vedi che si stanno apprezzano di più, si integrano bene, stanno diventando due giocatori che sanno come essere efficaci entrambi giocando insieme? Stai notando anche questo? Al di là poi delle due doppiette segnale col Sassuolo nella stessa partita. Però vedi che c'è una crescita di entrambi? “Sì, ma anche questo, come ho detto prima in conferenza, purtroppo il fatto di non avere tempo per lavorare tanto con i giocatori diventa difficile perché giochi tre partite. Adesso dobbiamo fare tre partite... sette partite in 21 giorni. Questa settimana noi, prima del Sassuolo, abbiamo avuto la possibilità di lavorare sette giorni con gli attaccanti e fare determinate cose che poi se le sono portate in campo, quindi migliorare l'affiatamento tra di loro, le combinazioni tra di loro, cercare di capire bene i movimenti, quando attaccare, quando venire incontro, però, come tutte le cose, hai bisogno di tempo. Noi siamo all'inizio. Sono solo due mesi e mezzo in cui io lavoro con questi ragazzi e sicuramente appena arrivi, soprattutto il primo anno, avresti bisogno di molto, molto, più tempo, più spazio per incidere nella loro testa e nella nostra idea, ecco”.