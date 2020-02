Quando Pjanic giocava nel Lione: "Che gol al Real Madrid!"

Da "I signori del calcio" un estratto dell'intervista del centrocampista della Juventus che ricorda i tempi in cui giocava nel Lione, sua prossima avversaria in Champions con la Juve, e aveva segnato un gol molto importante in casa del Real, decisivo per la qualificazione dei francesi