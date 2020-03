Psg-Borussia a porte chiuse, tifosi parigini verso lo stadio

Nonostante il ritorno degli ottavi di Champions tra Psg e Borussia Dortmund si disputi a porte chiude per l'emergenza coronavirus, diversi tifosi del Psg si sono riversati per strada per dirigersi all'esterno del Parco dei Principi, come chiesto nei giorni scorsi dal collettivo dei tifosi del Psg. In Francia sono consentiti assembramenti non oltre le 1000 persone