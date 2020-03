Delirio al Parco dei Principi: tifosi accolgono così il PSG

Grande entusiasmo al Parco dei Principi, dove centinaia di tifosi si sono radunati per accogliere la squadra prima del ritorno degli ottavi di finale tra PSG e Borussia Dortmund. Il match è a porte chiuse per via del coronavirus, ma i tifosi hanno voluto lo stesso far sentire il proprio sostegno alla squadra