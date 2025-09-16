Klaassen: "Da ex, se segno all'Inter esulto ma con rispetto"

Sarà una partita speciale, Ajax-Inter (la prima della squadra di Chivu in questa nuova Champions) per Davy Klaassen: l’olandese ha giocato con i nerazzurri nella stagione 2023/2024: 13 presenze con la conquista della Supercoppa italiana e soprattutto dello scudetto della seconda stella. "Sono felice di ritrovare i miei ex compagni, sarà bello e speciale. È stato un anno indimenticabile a Milano. Volevo giocare di più, è normale, ma è stato bello. Se dovessi segnare all’Inter? Esulterei un po’ ma con rispetto".