Pandev e quelli del Triplete: "Pure Zanetti s'incazzava..."

Presente nello studio Champions di Sky, l’ex attaccante macedone dell’Inter ha parlato della vittoria dei nerazzurri con l’Ajax: "Il gruppo ha dato tutto per l’allenatore -ha detto Goran Pandev- Vogliono aiutare Cristian ed è molto bello: era importante non per loro ma soprattutto per il mister viste le tante critiche degli ultimi giorni". Quindi un ricordo della sua Inter del Triplete: "Chi urlava e sbatteva i pugni sul tavolo nello spogliatoio? Cambiasso parlava ma non si incazzava mai. Ce n’erano due o tre pesanti come Samuel e Lucio ma anche Zanetti… E quando Balotelli ha buttato la maglia contro il Barcellona…”.