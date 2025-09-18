Pandev e quelli del Triplete: "Pure Zanetti s'incazzava..."

00:02:06 min
|
1 ora fa

Presente nello studio Champions di Sky, l’ex attaccante macedone dell’Inter ha parlato della vittoria dei nerazzurri con l’Ajax: "Il gruppo ha dato tutto per l’allenatore -ha detto Goran Pandev- Vogliono aiutare Cristian ed è molto bello: era importante non per loro ma soprattutto per il mister viste le tante critiche degli ultimi giorni". Quindi un ricordo della sua Inter del Triplete: "Chi urlava e sbatteva i pugni sul tavolo nello spogliatoio? Cambiasso parlava ma non si incazzava mai. Ce n’erano due o tre pesanti come Samuel e Lucio ma anche Zanetti… E quando Balotelli ha buttato la maglia contro il Barcellona…”.

ajx inter pio esposito capello commentoajx inter pio esposito capello commento
champions league
Capello: "Ecco perché Pio Esposito mi ha impressionato"
00:01:46 min
| 1 ora fa
pubblicità
INTV LUIS ENRIQUEINTV LUIS ENRIQUE
champions league
Luis Enrique: "Vittoria meritata contro un'ottima Atalanta"
00:01:35 min
| 2 ore fa
SKILL NUNOSKILL NUNO
champions league
Boban: "Nuno Mendes il miglior terzino sinistro al mondo"
00:01:45 min
| 2 ore fa
psg atalanta juric intervista championspsg atalanta juric intervista champions
champions league
Juric: "Differenza enorme, loro sono a un livello superiore"
00:03:34 min
| 2 ore fa
INTV CHIVUINTV CHIVU
champions league
Chivu: "Non sono scemo, all'Inter non vanno tolte certezze"
00:02:36 min
| 2 ore fa
ajax inter thuram intervista championsajax inter thuram intervista champions
champions league
Thuram: "Pio? E' più forte di me alla sua età"
00:03:00 min
| 2 ore fa
GOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONEGOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONE
champions league
Gol Van Dijk, Simeone litiga coi tifosi Liverpool: espulso
00:02:23 min
| 2 ore fa
ajax inter pio esposito intervistaajax inter pio esposito intervista
champions league
Pio Esposito: "Ho margini, a chi mi ispiro? Mi piace Dzeko"
00:02:51 min
| 2 ore fa
PSG-ATA HL 250917_0730048PSG-ATA HL 250917_0730048
champions league
Psg-Atalanta 4-0: gol e highlights
00:03:20 min
| 3 ore fa
HL LIVERPOOL - ATLETICOHL LIVERPOOL - ATLETICO
champions league
Liverpool-Atletico Madrid 3-2: gol e highlights Champions
00:02:53 min
| 3 ore fa
HL AJAX - INTER LUNGHI STUDIOHL AJAX - INTER LUNGHI STUDIO
champions league
Ajax-Inter 0-2: gol e highlights
00:02:42 min
| 3 ore fa
HL BAY-CHE 250917_5953330HL BAY-CHE 250917_5953330
champions league
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: gol e highlights
00:01:49 min
| 3 ore fa
ajx inter pio esposito capello commentoajx inter pio esposito capello commento
champions league
Capello: "Ecco perché Pio Esposito mi ha impressionato"
00:01:46 min
| 1 ora fa
INTV LUIS ENRIQUEINTV LUIS ENRIQUE
champions league
Luis Enrique: "Vittoria meritata contro un'ottima Atalanta"
00:01:35 min
| 2 ore fa
SKILL NUNOSKILL NUNO
champions league
Boban: "Nuno Mendes il miglior terzino sinistro al mondo"
00:01:45 min
| 2 ore fa
psg atalanta juric intervista championspsg atalanta juric intervista champions
champions league
Juric: "Differenza enorme, loro sono a un livello superiore"
00:03:34 min
| 2 ore fa
INTV CHIVUINTV CHIVU
champions league
Chivu: "Non sono scemo, all'Inter non vanno tolte certezze"
00:02:36 min
| 2 ore fa
ajax inter thuram intervista championsajax inter thuram intervista champions
champions league
Thuram: "Pio? E' più forte di me alla sua età"
00:03:00 min
| 2 ore fa
GOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONEGOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONE
champions league
Gol Van Dijk, Simeone litiga coi tifosi Liverpool: espulso
00:02:23 min
| 2 ore fa
ajax inter pio esposito intervistaajax inter pio esposito intervista
champions league
Pio Esposito: "Ho margini, a chi mi ispiro? Mi piace Dzeko"
00:02:51 min
| 2 ore fa
PSG-ATA HL 250917_0730048PSG-ATA HL 250917_0730048
champions league
Psg-Atalanta 4-0: gol e highlights
00:03:20 min
| 3 ore fa
HL LIVERPOOL - ATLETICOHL LIVERPOOL - ATLETICO
champions league
Liverpool-Atletico Madrid 3-2: gol e highlights Champions
00:02:53 min
| 3 ore fa
HL AJAX - INTER LUNGHI STUDIOHL AJAX - INTER LUNGHI STUDIO
champions league
Ajax-Inter 0-2: gol e highlights
00:02:42 min
| 3 ore fa
HL BAY-CHE 250917_5953330HL BAY-CHE 250917_5953330
champions league
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: gol e highlights
00:01:49 min
| 3 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità