Chi di voi ha seguito la splendida partita Atalanta-United, ha potuto apprezzare una qualità di immagini mai vista in precedenza. Sky continua ad investire in tecnologia per esaltare la bellezza del calcio e dello sport, e infatti quella di Atalanta-United è stata la prima produzione di Sky in 4K HDR-HLG nativo, la migliore visione in 4K disponibile oggi. Gli abbonati con Sky Q sul nostro canale 213, Sky Sport 4K, hanno potuto osservare più nitidamente i dettagli visivi, e i colori più vivi e brillanti, con la massima qualità e fluidità di visione. In campo, sono state utilizzate la fan cam, una camera che rende una straordinaria immagine cinematografica, e l’Xtramotion, un sistema di intelligenza artificiale che regala meravigliosi superslomo, che il normale replay non coglie. E con un drone durante il pre e il post partita a regalarci immagini di una splendida Bergamo, che ha meritato la grande partita della squadra di Gasperini, nonostante il pareggio all’ultimo minuto. Grazie a tutta la grande squadra di Sky Sport, alla nostra produzione, a tutti i tecnici, per un altro passo avanti fatto nel racconto del calcio nella tv italiana.