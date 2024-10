CamardaCam, dal gol (annullato) all'abbraccio ai genitori

16 anni, 7 mesi, 12 giorni: Francesco Camarda non dimenticherà mai la serata del 22 ottobre 2024. Il debutto europeo con la maglia rossonera, entrando in campo al 30’ del secondo tempo di Milan-Bruges, lo ha reso il piu giovane italiano a giocare in Champions League. La festa va ben oltre il gol annullato per fuorigioco, nessuno gli toglierà mai l’emozione di quei momenti: l’esultanza sotto la curva con i compagni che lo issano al cielo come un eroe, l’abbraccio con i genitori a fine partita, l’omaggio dei tifosi: “È il giorno più bello della mia vita: così lo sognavo al parco”.