Ibrahimovic premiato da Ceferin, il discorso

Nel corso dei sorteggi della League Phase della Champions League 2025/26 Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il President's Award. Il presidente della Uefa, Ceferin, ha commentato: "Zlatan non è stato soltanto un giocatore fantastico ma anche un grande uomo. Non ha dimenticato le sue radici, aiuta le persone e per questo ho deciso di dargli questo premio". Ibrahimovic ha aggiunto: "È un grande onore aver ricevuto questo premio, significa che ho fatto qualcosa di importante nella mia carriera. Sono molto felice. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi club e con grandi giocatori e questo mi ha reso l'uomo che sono oggi".