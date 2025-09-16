Chiudi Menu
Sport
Calcio
Champions
Inter, la partenza della squadra verso Amsterdam: le ultime
00:01:32 min
|
1 ora fa
champions league
Klaassen: "Da ex, se segno all'Inter esulto ma con rispetto"
00:03:02 min
| 47 minuti fa
champions league
Heitinga: "Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca"
00:00:34 min
| 35 minuti fa
champions league
"Dov'e Lauti?". Lo stupore dei compagni nell'allenamento
00:00:23 min
| 2 ore fa
champions league
Napoli, Meret e Beukema recuperati verso il Manchester City
00:03:04 min
| 2 ore fa
champions league
Heitinga: "Inter squadra top, bisogna fare il massimo"
00:02:42 min
| 3 ore fa
champions league
Psg, c'è un robot a sorvegliare H24 il centro sportivo!
00:00:46 min
| 3 ore fa
champions league
Luis Enrique: "Kvara non si è allenato, domani decideremo"
00:02:38 min
| 4 ore fa
champions league
Marquinhos: "Atalanta? Italiane sempre dure da affrontare"
00:02:14 min
| 4 ore fa
champions league
Verso City-Napoli, con De Bruyne per sfatare il tabù inglese
00:01:42 min
| 4 ore fa
champions league
Atalanta, Lookman assente all’allenamento: le ultime
00:01:59 min
| 5 ore fa
champions league
Inter, Lautaro salta la rifinitura ma parte per Amsterdam
00:01:16 min
| 6 ore fa
champions league
Psg-Atalanta, dubbio Kvaratskhelia: le ultime
00:02:02 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
Highlights Serie A
10 video
|
Gol Serie A
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
