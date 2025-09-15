Tudor: "Il Borussia è forte. Yildiz titolare? Vediamo"

00:06:40 min
|
26 minuti fa
CONF LOCATELLICONF LOCATELLI
champions league
Locatelli: "Siamo carichi. Tudor ha unito il gruppo"
00:02:07 min
| 23 minuti fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
champions league
Ajax-Inter: torna Dimarco, occasione per Josep Martinez
00:03:12 min
| 54 minuti fa
allenamento juveallenamento juve
champions league
Juventus-Borussia, bianconeri in campo per l'allenamento
00:04:54 min
| 1 ora fa
OTO TUDOROTO TUDOR
champions league
Tudor: "Possiamo fare ancora meglio. Conceiçao da valutare"
00:03:34 min
| 3 ore fa
LOCATELLI_0301910LOCATELLI_0301910
champions league
Locatelli: "Dobbiamo essere aggressivi, ma siamo in fiducia"
00:02:30 min
| 3 ore fa
COLL INTERCOLL INTER
champions league
Ajax-Inter, Martinez favorito su Sommer
00:01:38 min
| 7 ore fa
COLL GUARDALA'COLL GUARDALA'
champions league
Juventus-Dortmund, David in vantaggio su Vlahovic
00:01:52 min
| 6 ore fa
MOMENTO DORTMUNDMOMENTO DORTMUND
champions league
Verso Juventus-Dortmund: l'analisi a Sky Calcio Club
00:01:33 min
| 18 ore fa
BERGOMI DIFESA CITYBERGOMI DIFESA CITY
champions league
Verso Manchester City-Napoli: l'analisi a Sky Calcio Club
00:01:13 min
| 18 ore fa
MOMENTO PSGMOMENTO PSG
champions league
Verso Psg-Atalanta: l'analisi a Sky Calcio Club
00:03:39 min
| 18 ore fa
MOMENTO AJAXMOMENTO AJAX
champions league
Verso Ajax-Inter: l'analisi a Sky Calcio Club
00:01:37 min
| 17 ore fa
CLIP BENTORNATA CHAMPIONS BAGLIONI MARTEDI_0319150CLIP BENTORNATA CHAMPIONS BAGLIONI MARTEDI_0319150
champions league
Champions League, 40 anni di "La vita è adesso"
00:02:22 min
| 11 ore fa
