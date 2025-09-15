Sabitzer: "Con la Juve grande sfida, ci sarà da divertirsi"

00:00:38 min
|
1 ora fa
juventus borussia dortmund cena uefa immaginijuventus borussia dortmund cena uefa immagini
champions league
Juve-Borussia Dortmund, le immagini della cena Uefa a Torino
00:01:07 min
| 1 ora fa
INTV KOVAC BORUSSIA SU JUVENTUS_0430496INTV KOVAC BORUSSIA SU JUVENTUS_0430496
champions league
Kovac: "Juve? Sarà dura, ma noi siamo tedeschi"
00:00:27 min
| 2 ore fa
INTV KOVAC BORUSSIA SU PARTITA_0441179INTV KOVAC BORUSSIA SU PARTITA_0441179
champions league
Kovac: "Sarà una partita equilibrata, vediamo che succederà"
00:00:52 min
| 2 ore fa
CONF TUDORCONF TUDOR
champions league
Tudor: "Il Borussia è forte. Yildiz titolare? Vediamo"
00:06:40 min
| 4 ore fa
CONF LOCATELLICONF LOCATELLI
champions league
Locatelli: "Siamo carichi. Tudor ha unito il gruppo"
00:02:07 min
| 4 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
champions league
Ajax-Inter: torna Dimarco, occasione per Josep Martinez
00:03:12 min
| 5 ore fa
allenamento juveallenamento juve
champions league
Juventus-Borussia, bianconeri in campo per l'allenamento
00:04:54 min
| 5 ore fa
OTO TUDOROTO TUDOR
champions league
Tudor: "Possiamo fare ancora meglio. Conceiçao da valutare"
00:03:34 min
| 7 ore fa
LOCATELLI_0301910LOCATELLI_0301910
champions league
Locatelli: "Dobbiamo essere aggressivi, ma siamo in fiducia"
00:02:30 min
| 8 ore fa
COLL INTERCOLL INTER
champions league
Ajax-Inter, Martinez favorito su Sommer
00:01:38 min
| 11 ore fa
COLL GUARDALA'COLL GUARDALA'
champions league
Juventus-Dortmund, David in vantaggio su Vlahovic
00:01:52 min
| 11 ore fa
MOMENTO DORTMUNDMOMENTO DORTMUND
champions league
Verso Juventus-Dortmund: l'analisi a Sky Calcio Club
00:01:33 min
| 22 ore fa
