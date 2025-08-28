Juventus, Comolli: "Vlahovic resterà al 99%"

Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha fatto il punto a Sky Sport sul mercato dei bianconeri tra entrate e uscite: " Kolo Muani? Il mercato viene svolto anche a Monaco. Ci sono ancora tante cose che possono succedere fino a lunedì sera. Faremo tutto il possibile per migliorare la rosa. Abbiamo appena raggiunto un accordo con il Nottingham Forest per Savona che si trasferirà lì. Vlahovic resterà al 99%, è parte della squadra e starà con noi. Ci sono state discussioni con alcuni club ma nulla di concreto".