Liverpool-Atletico Madrid 3-2: gol e highlights Champions
00:02:53 min
|
1 ora fa
champions league
Luis Enrique: "Vittoria meritata contro un'ottima Atalanta"
00:01:35 min
| 39 minuti fa
champions league
Boban: "Nuno Mendes il miglior terzino sinistro al mondo"
00:01:45 min
| 40 minuti fa
champions league
Juric: "Differenza enorme, loro sono a un livello superiore"
00:03:34 min
| 36 minuti fa
champions league
Chivu: "Non sono scemo, all'Inter non vanno tolte certezze"
00:02:36 min
| 51 minuti fa
champions league
Thuram: "Pio? E' più forte di me alla sua età"
00:03:00 min
| 49 minuti fa
champions league
Gol Van Dijk, Simeone litiga coi tifosi Liverpool: espulso
00:02:23 min
| 50 minuti fa
champions league
Pio Esposito: "Ho margini, a chi mi ispiro? Mi piace Dzeko"
00:02:51 min
| 57 minuti fa
champions league
Psg-Atalanta 4-0: gol e highlights
00:03:20 min
| 1 ora fa
champions league
Ajax-Inter 0-2: gol e highlights
00:02:42 min
| 1 ora fa
champions league
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: gol e highlights
00:01:49 min
| 1 ora fa
champions league
Sanchez si supera! Gran parata su Olise
00:00:45 min
| 1 ora fa
champions league
Psg-Atalanta, Carnesecchi para il rigore a Barcola
00:01:13 min
| 1 ora fa
