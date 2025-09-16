Simeone: "Liverpool grande squadra, proveremo a fermarli"

00:03:05 min
|
1 ora fa

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato a Sky Sport della partita di domani contro il Liverpool in Champions League: "Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma l'ultima con il Villarreal abbiamo giocato bene e abbiamo vinto arrivando bene a questa partita. Abbiamo tanti giocatori nuovi, dobbiamo adattarci velocemente, stiamo lavorando. Il Liverpool l'anno scorso ha fatto una grande stagione, è una squadra che gioca bene, in maniera semplice, Slot li fa esprimere al meglio. Faremo il possibile per fermarli. La vittoria del 2020? Fa parte della storia, non c'è bisogno di raccontarla. Dobbiamo provare a riviverla".

INTV CHIVUINTV CHIVU
champions league
Chivu: "Non cambio Sommer perché lo chiede il popolo"
00:03:24 min
| 2 minuti fa
pubblicità
HL ATHLETIC - ARSENALHL ATHLETIC - ARSENAL
champions league
Athletic Bilbao-Arsenal 0-2: gol e highlights
00:02:23 min
| 33 minuti fa
HL PSV-UNI 250916_4433636HL PSV-UNI 250916_4433636
champions league
Psv-Union Saint-Gilloise 1-3: gol e highlights
00:02:00 min
| 33 minuti fa
timber scarpatimber scarpa
champions league
A piedi nudi nel...campo: Timber perde una scarpa giocando
00:00:31 min
| 16 minuti fa
COLL DI MARZIO SU COMOLLICOLL DI MARZIO SU COMOLLI
champions league
Juve-B. Dortmund, il giro di campo di Comolli allo Stadium
00:01:05 min
| 1 ora fa
GOL UNIONGOL UNION
champions league
El Hadj-show, parte da metà campo e si beve la difesa Psv
00:00:47 min
| 33 minuti fa
OTO DE ROONOTO DE ROON
champions league
De Roon: "Lookman? C'è sempre un'apertura"
00:04:08 min
| 2 ore fa
INTV SLOT LIVERPOOL SU ATLETICO_5909931INTV SLOT LIVERPOOL SU ATLETICO_5909931
champions league
Slot: "Con l'Atletico partita difficile ma molto bella"
00:00:39 min
| 1 ora fa
OTO JURICOTO JURIC
champions league
Psg-Atalanta, Juric: "Nessuna paura, ma curiosità e fiducia"
00:02:11 min
| 2 ore fa
KLASSEN INTEGRALEKLASSEN INTEGRALE
champions league
Klaassen: "Da ex, se segno all'Inter esulto ma con rispetto"
00:03:02 min
| 3 ore fa
INTV HEITINGA AJAX SU CHIVU E LAUTAROINTV HEITINGA AJAX SU CHIVU E LAUTARO
champions league
Heitinga: "Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca"
00:00:34 min
| 3 ore fa
PARTENZA INTERPARTENZA INTER
champions league
Inter, la partenza della squadra verso Amsterdam: le ultime
00:01:32 min
| 4 ore fa
INTV CHIVUINTV CHIVU
champions league
Chivu: "Non cambio Sommer perché lo chiede il popolo"
00:03:24 min
| 2 minuti fa
HL ATHLETIC - ARSENALHL ATHLETIC - ARSENAL
champions league
Athletic Bilbao-Arsenal 0-2: gol e highlights
00:02:23 min
| 33 minuti fa
HL PSV-UNI 250916_4433636HL PSV-UNI 250916_4433636
champions league
Psv-Union Saint-Gilloise 1-3: gol e highlights
00:02:00 min
| 33 minuti fa
timber scarpatimber scarpa
champions league
A piedi nudi nel...campo: Timber perde una scarpa giocando
00:00:31 min
| 16 minuti fa
COLL DI MARZIO SU COMOLLICOLL DI MARZIO SU COMOLLI
champions league
Juve-B. Dortmund, il giro di campo di Comolli allo Stadium
00:01:05 min
| 1 ora fa
GOL UNIONGOL UNION
champions league
El Hadj-show, parte da metà campo e si beve la difesa Psv
00:00:47 min
| 33 minuti fa
OTO DE ROONOTO DE ROON
champions league
De Roon: "Lookman? C'è sempre un'apertura"
00:04:08 min
| 2 ore fa
INTV SLOT LIVERPOOL SU ATLETICO_5909931INTV SLOT LIVERPOOL SU ATLETICO_5909931
champions league
Slot: "Con l'Atletico partita difficile ma molto bella"
00:00:39 min
| 1 ora fa
OTO JURICOTO JURIC
champions league
Psg-Atalanta, Juric: "Nessuna paura, ma curiosità e fiducia"
00:02:11 min
| 2 ore fa
KLASSEN INTEGRALEKLASSEN INTEGRALE
champions league
Klaassen: "Da ex, se segno all'Inter esulto ma con rispetto"
00:03:02 min
| 3 ore fa
INTV HEITINGA AJAX SU CHIVU E LAUTAROINTV HEITINGA AJAX SU CHIVU E LAUTARO
champions league
Heitinga: "Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca"
00:00:34 min
| 3 ore fa
PARTENZA INTERPARTENZA INTER
champions league
Inter, la partenza della squadra verso Amsterdam: le ultime
00:01:32 min
| 4 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità