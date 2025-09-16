Simeone: "Liverpool grande squadra, proveremo a fermarli"

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato a Sky Sport della partita di domani contro il Liverpool in Champions League: "Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma l'ultima con il Villarreal abbiamo giocato bene e abbiamo vinto arrivando bene a questa partita. Abbiamo tanti giocatori nuovi, dobbiamo adattarci velocemente, stiamo lavorando. Il Liverpool l'anno scorso ha fatto una grande stagione, è una squadra che gioca bene, in maniera semplice, Slot li fa esprimere al meglio. Faremo il possibile per fermarli. La vittoria del 2020? Fa parte della storia, non c'è bisogno di raccontarla. Dobbiamo provare a riviverla".