Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Champions
Luca Gotti, il nuovo talent per la Champions di Sky
00:03:04 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Presentato all'evento a Milano anche il nuovo talent della squadra di Sky Sport: Luca Gotti.
Mostra Descrizione
champions league
De Bellis: "Privilegio poter offrire il miglior contenuto"
00:01:45 min
| 1 ora fa
pubblicità
champions league
Ferri: "Tutte le novità della nuova stagione europea"
00:03:22 min
| 1 ora fa
champions league
Duilio, "Al via una stagione incredibile di Sky Sport"
00:01:18 min
| 1 ora fa
champions league
La serata di presentazione delle Coppe Europee su Sky
00:04:32 min
| 1 ora fa
champions league
Federica Masolin ospite della serata di presentazione Sky
00:01:10 min
| 2 ore fa
champions league
Giunta con Caressa e Bergomi presentano le Coppe su Sky
00:04:42 min
| 2 ore fa
champions league
Ferri: "La spettacolarità e l'emozione delle Coppe su Sky"
00:04:36 min
| 2 ore fa
champions league
Coppe Europee nella Casa dello Sport Sky 53 notti da sogno
00:01:08 min
| 8 ore fa
champions league
Coppe Europee al via: come seguirle su Sky
00:01:40 min
| 10 ore fa
champions league
Torna la Champions, le partite su Sky (16-18 settembre)
00:00:18 min
| 1 giorno fa
champions league
Juric: "Sorteggi Champions? Non ho visto squadre fragili"
00:00:38 min
| 12 giorni fa
champions league
Kairat Almaty con Real e Inter: la reazione ai sorteggi
00:00:51 min
| 12 giorni fa
champions league
De Bellis: "Privilegio poter offrire il miglior contenuto"
00:01:45 min
| 1 ora fa
champions league
Ferri: "Tutte le novità della nuova stagione europea"
00:03:22 min
| 1 ora fa
champions league
Duilio, "Al via una stagione incredibile di Sky Sport"
00:01:18 min
| 1 ora fa
champions league
La serata di presentazione delle Coppe Europee su Sky
00:04:32 min
| 1 ora fa
champions league
Federica Masolin ospite della serata di presentazione Sky
00:01:10 min
| 2 ore fa
champions league
Giunta con Caressa e Bergomi presentano le Coppe su Sky
00:04:42 min
| 2 ore fa
champions league
Ferri: "La spettacolarità e l'emozione delle Coppe su Sky"
00:04:36 min
| 2 ore fa
champions league
Coppe Europee nella Casa dello Sport Sky 53 notti da sogno
00:01:08 min
| 8 ore fa
champions league
Coppe Europee al via: come seguirle su Sky
00:01:40 min
| 10 ore fa
champions league
Torna la Champions, le partite su Sky (16-18 settembre)
00:00:18 min
| 1 giorno fa
champions league
Juric: "Sorteggi Champions? Non ho visto squadre fragili"
00:00:38 min
| 12 giorni fa
champions league
Kairat Almaty con Real e Inter: la reazione ai sorteggi
00:00:51 min
| 12 giorni fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
Sky Sport Tech, la Serie A ai raggi X
5 video
|
Serie A
pubblicità