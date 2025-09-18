Napoli, Conte: "La partita era stata preparata bene"

00:09:01 min
|
18 minuti fa
INTV GUARDIOLAINTV GUARDIOLA
champions league
City, Guardiola: "La difesa del Napoli è stata incredibile"
00:02:52 min
| 1 minuto fa
pubblicità
ERROR! DL180948ERROR! DL180948
champions league
Milinkovic-Savic: "Abbiamo dato un segnale anche così"
00:00:59 min
| 23 minuti fa
GHOULAM SKY TECHGHOULAM SKY TECH
champions league
City-Napoli, il pressing studiato da Conte. Ma Gigio...
00:01:24 min
| 25 minuti fa
COSTACURTA DI CANIOCOSTACURTA DI CANIO
champions league
Napoli rimandato: "Sarebbe servito vederlo in 11 vs 11"
00:02:35 min
| 29 minuti fa
Coll Hojlund postpartitaColl Hojlund postpartita
champions league
Hojlund: "Partita difficile, De Bruyne voleva giocare"
00:01:10 min
| 16 minuti fa
CONDO SU CONTECONDO SU CONTE
champions league
Condò su Conte: "Cambio De Bruyne scelta da allenatore top"
00:00:49 min
| 46 minuti fa
HL EINTRACHT - GALATASARAYHL EINTRACHT - GALATASARAY
champions league
Eintracht-Galatasaray 5-1: gol e highlights
00:03:14 min
| 57 minuti fa
HL NEWCASTLE - BARCELLONAHL NEWCASTLE - BARCELLONA
champions league
Newcastle-Barcellona 1-2: gol e highlights
00:03:00 min
| 1 ora fa
HL SPORTING - KAIRAT ALMATYHL SPORTING - KAIRAT ALMATY
champions league
Sporting-Kairat Almaty 4-1: gol e highlights
00:03:50 min
| 1 ora fa
HL MANCHESTER CITY - NAPOLIHL MANCHESTER CITY - NAPOLI
champions league
Manchester City-Napoli 2-0: gol e highlights
00:02:30 min
| 1 ora fa
Primo gol con il Barca di RashfordPrimo gol con il Barca di Rashford
champions league
Barça, Rashford si sblocca: 2 gol e il 2^ è senza senso
00:02:42 min
| 44 minuti fa
PORTIERE ALMATYPORTIERE ALMATY
champions league
Un rigore parato e non solo: la serata del 18enne Kalmyrza
00:02:40 min
| 1 ora fa
INTV GUARDIOLAINTV GUARDIOLA
champions league
City, Guardiola: "La difesa del Napoli è stata incredibile"
00:02:52 min
| 1 minuto fa
ERROR! DL180948ERROR! DL180948
champions league
Milinkovic-Savic: "Abbiamo dato un segnale anche così"
00:00:59 min
| 23 minuti fa
GHOULAM SKY TECHGHOULAM SKY TECH
champions league
City-Napoli, il pressing studiato da Conte. Ma Gigio...
00:01:24 min
| 25 minuti fa
COSTACURTA DI CANIOCOSTACURTA DI CANIO
champions league
Napoli rimandato: "Sarebbe servito vederlo in 11 vs 11"
00:02:35 min
| 29 minuti fa
Coll Hojlund postpartitaColl Hojlund postpartita
champions league
Hojlund: "Partita difficile, De Bruyne voleva giocare"
00:01:10 min
| 16 minuti fa
CONDO SU CONTECONDO SU CONTE
champions league
Condò su Conte: "Cambio De Bruyne scelta da allenatore top"
00:00:49 min
| 46 minuti fa
HL EINTRACHT - GALATASARAYHL EINTRACHT - GALATASARAY
champions league
Eintracht-Galatasaray 5-1: gol e highlights
00:03:14 min
| 57 minuti fa
HL NEWCASTLE - BARCELLONAHL NEWCASTLE - BARCELLONA
champions league
Newcastle-Barcellona 1-2: gol e highlights
00:03:00 min
| 1 ora fa
HL SPORTING - KAIRAT ALMATYHL SPORTING - KAIRAT ALMATY
champions league
Sporting-Kairat Almaty 4-1: gol e highlights
00:03:50 min
| 1 ora fa
HL MANCHESTER CITY - NAPOLIHL MANCHESTER CITY - NAPOLI
champions league
Manchester City-Napoli 2-0: gol e highlights
00:02:30 min
| 1 ora fa
Primo gol con il Barca di RashfordPrimo gol con il Barca di Rashford
champions league
Barça, Rashford si sblocca: 2 gol e il 2^ è senza senso
00:02:42 min
| 44 minuti fa
PORTIERE ALMATYPORTIERE ALMATY
champions league
Un rigore parato e non solo: la serata del 18enne Kalmyrza
00:02:40 min
| 1 ora fa
Playlist di tendenza
pubblicità