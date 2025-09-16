Marquinhos: "Atalanta? Italiane sempre dure da affrontare"

00:02:14 min
1 ora fa
psg centro sportivo robot sorveglianza videopsg centro sportivo robot sorveglianza video
champions league
Psg, c'è un robot a sorvegliare H24 il centro sportivo!
00:00:46 min
| 28 minuti fa
oto luis enrique_4508774oto luis enrique_4508774
champions league
Luis Enrique: "Kvara non si è allenato, domani decideremo"
00:02:38 min
| 1 ora fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
champions league
Verso City-Napoli, con De Bruyne per sfatare il tabù inglese
00:01:42 min
| 59 minuti fa
COLL NEBULONICOLL NEBULONI
champions league
Atalanta, Lookman assente all’allenamento: le ultime
00:01:59 min
| 2 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
champions league
Inter, Lautaro salta la rifinitura ma parte per Amsterdam
00:01:16 min
| 2 ore fa
COLL PRESELLO PSGCOLL PRESELLO PSG
champions league
Psg-Atalanta, dubbio Kvaratskhelia: le ultime
00:02:02 min
| 2 ore fa
juventus borussia dortmund cena uefa immaginijuventus borussia dortmund cena uefa immagini
champions league
Juve-Borussia Dortmund, le immagini della cena Uefa a Torino
00:01:07 min
| 16 ore fa
INTV SABITZER BORUSSIA PRE JUVENTUS_5518029INTV SABITZER BORUSSIA PRE JUVENTUS_5518029
champions league
Sabitzer: "Con la Juve grande sfida, ci sarà da divertirsi"
00:00:38 min
| 16 ore fa
INTV KOVAC BORUSSIA SU JUVENTUS_0430496INTV KOVAC BORUSSIA SU JUVENTUS_0430496
champions league
Kovac: "Juve? Sarà dura, ma noi siamo tedeschi"
00:00:27 min
| 17 ore fa
INTV KOVAC BORUSSIA SU PARTITA_0441179INTV KOVAC BORUSSIA SU PARTITA_0441179
champions league
Kovac: "Sarà una partita equilibrata, vediamo che succederà"
00:00:52 min
| 17 ore fa
CONF TUDORCONF TUDOR
champions league
Tudor: "Il Borussia è forte. Yildiz titolare? Vediamo"
00:06:40 min
| 19 ore fa
CONF LOCATELLICONF LOCATELLI
champions league
Locatelli: "Siamo carichi. Tudor ha unito il gruppo"
00:02:07 min
| 19 ore fa
