Menez su Donnarumma: "Deve trovare la squadra giusta"

Intervistato da Marina Presello prima della Supercoppa europea tra Psg e Tottenham, l'ex attaccante Menez ha detto: "Penso che i francesi siano favoriti, poi in ogni partita può succedere di tutto". Sul caso Donnarumma: "Bisogna fare i complimenti a Gigio per quello che ha fatto al Psg. Io lo conosco, è un giocatore umile e fortissimo. Purtroppo nel calcio ci sono momenti così, bisogna accettarli. Deve continuare a scrivere la sua storia, è tra i migliori al mondo. Dopo aver vinto la Champions League non è facile andare via dal Psg, deve trovare la squadra giusta, dove sia felice".