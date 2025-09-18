Chiudi Menu
Skylights Room
Sport
Calcio
Champions
Monaco, guasto ad aria condizionata in aereo. I giocatori...
00:00:31 min
|
2 ore fa
champions league
Man City-Napoli, Milinkovic-Spinazzola verso la conferma
00:02:51 min
| 3 ore fa
champions league
Man City-Napoli, recuperato Stones. Rodri in dubbio
00:02:26 min
| 3 ore fa
champions league
Napoli, Milinkovic Savic è favorito su Meret con il City
00:02:19 min
| 4 ore fa
champions league
Napoli, a breve in campo per la rifinitura di giornata
00:01:01 min
| 4 ore fa
champions league
Luis Enrique, 1° tempo di Psg-Atalanta dall'alto: il perché
00:00:42 min
| 4 ore fa
champions league
PSG-Atalanta 4-0: il video dei gol
00:01:43 min
| 6 ore fa
champions league
Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2: il video dei gol
00:01:00 min
| 6 ore fa
champions league
Ajax-Inter 0-2: il video dei gol
00:00:33 min
| 6 ore fa
champions league
Liverpool-Atletico Madrid 3-2: il video dei gol
00:01:21 min
| 6 ore fa
champions league
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: il video dei gol
00:00:55 min
| 6 ore fa
champions league
Simeone: "Gesto a tifosi Liverpool? Io insultato per 90'"
00:01:39 min
| 2 ore fa
champions league
Capello: "Ecco perché Pio Esposito mi ha impressionato"
00:01:46 min
| 16 ore fa
champions league
