Verso City-Napoli, con De Bruyne per sfatare il tabù inglese

Il Napoli scenderà in campo giovedì 18 settembre all'Etihad Stadium per affrontare il Manchester City, nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Sarà un ritorno a casa per Kevin De Bruyne e, in un certo senso, anche per Rasmus Hojlund, che vuole lasciarsi alle spalle i due anni vissuti al Manchester United. Gli azzurri si preparano con un obiettivo chiaro: invertire la tendenza negativa sul suolo inglese. Finora, infatti, il bilancio recita 10 partite, 7 sconfitte e 3 pareggi.