Sport
Calcio
Champions
Napoli-Sporting 2-1: il video dei gol
00:00:59 min
|
14 ore fa
champions league
Champions League, 3^ giornata (21-22 ottobre) le gare su Sky
00:00:18 min
| 11 ore fa
champions league
Conte: "Una grande risposta da tutta la squadra"
00:00:46 min
| 8 giorni fa
champions league
Hojlund: "Volevamo dimostrare il nostro carattere"
00:00:31 min
| 8 giorni fa
champions league
Boban: "A Conceicao manca solo un pizzico di calma in più"
00:01:39 min
| 8 giorni fa
champions league
Capello "È un altro Hojlund. E può ancora migliorare"
00:01:05 min
| 8 giorni fa
champions league
Conte: "Spirito giusto, De Bruyne? Anche io voglio vincere"
00:01:08 min
| 8 giorni fa
champions league
Luis Enrique: "Barça meglio di noi nel primo tempo"
00:01:01 min
| 8 giorni fa
champions league
Veiga: "Gol dell'ex? Voglio bene ai compagni della Juve..."
00:01:12 min
| 8 giorni fa
champions league
KDB: "Conte? Nessun problema ma io voglio vincere"
00:05:13 min
| 8 giorni fa
champions league
Gatti: "Bisogna crescere e farlo in fretta. Sul gol..."
00:00:49 min
| 9 giorni fa
champions league
Conceicao: "Dobbiamo continuare a lavorare"
00:00:55 min
| 9 giorni fa
champions league
Locatelli: "Ci manca cattiveria nei dettagli"
00:00:55 min
| 9 giorni fa
