Sport
Calcio
Champions
PSG-Atalanta 4-0: il video dei gol
00:01:43 min
|
26 minuti fa
champions league
Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2: il video dei gol
00:01:00 min
| 28 minuti fa
champions league
Ajax-Inter 0-2: il video dei gol
00:00:33 min
| 24 minuti fa
champions league
Liverpool-Atletico Madrid 3-2: il video dei gol
00:01:21 min
| 32 minuti fa
champions league
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: il video dei gol
00:00:55 min
| 35 minuti fa
champions league
Capello: "Ecco perché Pio Esposito mi ha impressionato"
00:01:46 min
| 9 ore fa
champions league
Pandev e quelli del Triplete: "Pure Zanetti s'incazzava..."
00:02:06 min
| 9 ore fa
champions league
Luis Enrique: "Vittoria meritata contro un'ottima Atalanta"
00:01:35 min
| 10 ore fa
champions league
Boban: "Nuno Mendes il miglior terzino sinistro al mondo"
00:01:45 min
| 10 ore fa
champions league
Juric: "Differenza enorme, loro sono a un livello superiore"
00:03:34 min
| 10 ore fa
champions league
Chivu: "Non sono scemo, all'Inter non vanno tolte certezze"
00:02:36 min
| 10 ore fa
champions league
Thuram: "Pio? E' più forte di me alla sua età"
00:03:00 min
| 10 ore fa
champions league
Gol Van Dijk, Simeone litiga coi tifosi Liverpool: espulso
00:02:23 min
| 10 ore fa
