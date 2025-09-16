De Roon: "Lookman? C'è sempre un'apertura"

00:04:08 min
|
2 ore fa
INTV CHIVUINTV CHIVU
champions league
Chivu: "Non cambio Sommer perché lo chiede il popolo"
00:03:24 min
| 2 minuti fa
HL ATHLETIC - ARSENALHL ATHLETIC - ARSENAL
champions league
Athletic Bilbao-Arsenal 0-2: gol e highlights
00:02:23 min
| 33 minuti fa
HL PSV-UNI 250916_4433636HL PSV-UNI 250916_4433636
champions league
Psv-Union Saint-Gilloise 1-3: gol e highlights
00:02:00 min
| 33 minuti fa
timber scarpatimber scarpa
champions league
A piedi nudi nel...campo: Timber perde una scarpa giocando
00:00:31 min
| 17 minuti fa
INTV SIMEONEINTV SIMEONE
champions league
Simeone: "Liverpool grande squadra, proveremo a fermarli"
00:03:05 min
| 1 ora fa
COLL DI MARZIO SU COMOLLICOLL DI MARZIO SU COMOLLI
champions league
Juve-B. Dortmund, il giro di campo di Comolli allo Stadium
00:01:05 min
| 1 ora fa
GOL UNIONGOL UNION
champions league
El Hadj-show, parte da metà campo e si beve la difesa Psv
00:00:47 min
| 33 minuti fa
INTV SLOT LIVERPOOL SU ATLETICO_5909931INTV SLOT LIVERPOOL SU ATLETICO_5909931
champions league
Slot: "Con l'Atletico partita difficile ma molto bella"
00:00:39 min
| 1 ora fa
OTO JURICOTO JURIC
champions league
Psg-Atalanta, Juric: "Nessuna paura, ma curiosità e fiducia"
00:02:11 min
| 2 ore fa
KLASSEN INTEGRALEKLASSEN INTEGRALE
champions league
Klaassen: "Da ex, se segno all'Inter esulto ma con rispetto"
00:03:02 min
| 3 ore fa
INTV HEITINGA AJAX SU CHIVU E LAUTAROINTV HEITINGA AJAX SU CHIVU E LAUTARO
champions league
Heitinga: "Per l'Ajax meglio se Lautaro non gioca"
00:00:34 min
| 3 ore fa
PARTENZA INTERPARTENZA INTER
champions league
Inter, la partenza della squadra verso Amsterdam: le ultime
00:01:32 min
| 4 ore fa
