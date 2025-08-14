Chiudi Menu
Sport
Calcio
Champions
Psg-Tottenham 6-5 dcr: gol e highlights della Supercoppa
00:03:02 min
|
1 ora fa
champions league
Luis Enrique: "Abbiamo lottato fino alla fine, ma..."
00:01:23 min
| 1 ora fa
champions league
Tottenham, Vicario: "Risultato difficile da accettare"
00:02:52 min
| 1 ora fa
champions league
Marquinhos a Donnarumma: "Gigio, ti vogliamo bene"
00:00:51 min
| 1 ora fa
champions league
Supercoppa europea, trionfa il Psg: la premiazione
00:03:22 min
| 1 ora fa
champions league
Psg-Tottenham, la sequenza dei rigori
00:09:23 min
| 1 ora fa
champions league
Supercoppa, il messaggio di Uefa prima del fischio d'inizio
00:00:36 min
| 3 ore fa
champions league
Ceferin: "La Serie A è il mio campionato preferito"
00:02:07 min
| 4 ore fa
champions league
Menez su Donnarumma: "Deve trovare la squadra giusta"
00:03:12 min
| 5 ore fa
champions league
Supercoppa Europea, il tour nello spogliatoio del Psg
00:02:13 min
| 5 ore fa
champions league
Supercoppa Europea, il tour nello spogliatoio del Tottenham
00:02:50 min
| 5 ore fa
champions league
Psg-Tottenham, curiosità sull'assegnazione degli spogliatoi
00:01:38 min
| 7 ore fa
champions league
Bierhoff: "Speriamo tutti nella Nazionale di Gattuso"
00:03:18 min
| 8 ore fa
