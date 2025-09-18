Slavia Praga-Bodo Glimt 2-2: il video dei gol

00:01:00 min
|
28 minuti fa
PSG-ATA HL SG 250917_4841202PSG-ATA HL SG 250917_4841202
champions league
PSG-Atalanta 4-0: il video dei gol
00:01:43 min
| 26 minuti fa
pubblicità
HL SG AJA-INT 250917_4800613HL SG AJA-INT 250917_4800613
champions league
Ajax-Inter 0-2: il video dei gol
00:00:33 min
| 24 minuti fa
SG LIV-ATM 250917_4729852SG LIV-ATM 250917_4729852
champions league
Liverpool-Atletico Madrid 3-2: il video dei gol
00:01:21 min
| 32 minuti fa
SG BAY-CHE 250917_4709806SG BAY-CHE 250917_4709806
champions league
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: il video dei gol
00:00:55 min
| 35 minuti fa
ajx inter pio esposito capello commentoajx inter pio esposito capello commento
champions league
Capello: "Ecco perché Pio Esposito mi ha impressionato"
00:01:46 min
| 9 ore fa
PANDEV POSTPANDEV POST
champions league
Pandev e quelli del Triplete: "Pure Zanetti s'incazzava..."
00:02:06 min
| 9 ore fa
INTV LUIS ENRIQUEINTV LUIS ENRIQUE
champions league
Luis Enrique: "Vittoria meritata contro un'ottima Atalanta"
00:01:35 min
| 10 ore fa
SKILL NUNOSKILL NUNO
champions league
Boban: "Nuno Mendes il miglior terzino sinistro al mondo"
00:01:45 min
| 10 ore fa
psg atalanta juric intervista championspsg atalanta juric intervista champions
champions league
Juric: "Differenza enorme, loro sono a un livello superiore"
00:03:34 min
| 10 ore fa
INTV CHIVUINTV CHIVU
champions league
Chivu: "Non sono scemo, all'Inter non vanno tolte certezze"
00:02:36 min
| 10 ore fa
ajax inter thuram intervista championsajax inter thuram intervista champions
champions league
Thuram: "Pio? E' più forte di me alla sua età"
00:03:00 min
| 10 ore fa
GOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONEGOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONE
champions league
Gol Van Dijk, Simeone litiga coi tifosi Liverpool: espulso
00:02:23 min
| 10 ore fa
PSG-ATA HL SG 250917_4841202PSG-ATA HL SG 250917_4841202
champions league
PSG-Atalanta 4-0: il video dei gol
00:01:43 min
| 26 minuti fa
HL SG AJA-INT 250917_4800613HL SG AJA-INT 250917_4800613
champions league
Ajax-Inter 0-2: il video dei gol
00:00:33 min
| 24 minuti fa
SG LIV-ATM 250917_4729852SG LIV-ATM 250917_4729852
champions league
Liverpool-Atletico Madrid 3-2: il video dei gol
00:01:21 min
| 32 minuti fa
SG BAY-CHE 250917_4709806SG BAY-CHE 250917_4709806
champions league
Bayern Monaco-Chelsea 3-1: il video dei gol
00:00:55 min
| 35 minuti fa
ajx inter pio esposito capello commentoajx inter pio esposito capello commento
champions league
Capello: "Ecco perché Pio Esposito mi ha impressionato"
00:01:46 min
| 9 ore fa
PANDEV POSTPANDEV POST
champions league
Pandev e quelli del Triplete: "Pure Zanetti s'incazzava..."
00:02:06 min
| 9 ore fa
INTV LUIS ENRIQUEINTV LUIS ENRIQUE
champions league
Luis Enrique: "Vittoria meritata contro un'ottima Atalanta"
00:01:35 min
| 10 ore fa
SKILL NUNOSKILL NUNO
champions league
Boban: "Nuno Mendes il miglior terzino sinistro al mondo"
00:01:45 min
| 10 ore fa
psg atalanta juric intervista championspsg atalanta juric intervista champions
champions league
Juric: "Differenza enorme, loro sono a un livello superiore"
00:03:34 min
| 10 ore fa
INTV CHIVUINTV CHIVU
champions league
Chivu: "Non sono scemo, all'Inter non vanno tolte certezze"
00:02:36 min
| 10 ore fa
ajax inter thuram intervista championsajax inter thuram intervista champions
champions league
Thuram: "Pio? E' più forte di me alla sua età"
00:03:00 min
| 10 ore fa
GOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONEGOLLIVERPOOL + ROSSO SIMEONE
champions league
Gol Van Dijk, Simeone litiga coi tifosi Liverpool: espulso
00:02:23 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità