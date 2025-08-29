Sorteggio Conference League, le avversarie della Fiorentina

commento sorteggio fiorecommento sorteggio fiore
conference league
Conference League, il commento su sorteggio della Fiorentina
INTV DZEKO POST POLISSYA SU PARTITA_5537201INTV DZEKO POST POLISSYA SU PARTITA_5537201
conference league
Dzeko: "Ci abbiamo creduto, contento della rimonta"
INTV DZEKO POST POLISSYA SU GOL COME MEDICINA_5526971INTV DZEKO POST POLISSYA SU GOL COME MEDICINA_5526971
conference league
Dzeko: "Il gol è la medicina più bella per noi attaccanti"
pioli intvpioli intv
conference league
Fiorentina, Pioli: "Siamo stati bravi a ricompattarci"
2 gol polissya2 gol polissya
conference league
Fiorentina-Polissya, il gol di Andrievsky: video
gosensgosens
conference league
Fiorentina, Gosens: "L'obiettivo è vincere un trofeo"
HL FIO-POL 250828_0551176HL FIO-POL 250828_0551176
conference league
Fiorentina-Polissya 3-2: gol e highlights
COLL VANESSA-MARIANELLACOLL VANESSA-MARIANELLA
conference league
Verso Fiorentina-Polissya: le ultime in vista della partita
OTO FAZZINIOTO FAZZINI
conference league
Fazzini: "Conference un obiettivo, Fiorentina il mio sogno"
CONF PIOLICONF PIOLI
conference league
Pioli: "Piccoli? Il club ha fatto investimento importante"
intv pioliintv pioli
conference league
Pioli: "Squadra compatta in campo, atteggiamento giusto"
intv ndour fiorentinaintv ndour fiorentina
conference league
Ndour: "Sensazioni positive, vincere oggi non era facile"
