Sport
Calcio
Conference league
Conference League, il commento su sorteggio della Fiorentina
00:02:27 min
|
1 ora fa
conference league
Sorteggio Conference League, le avversarie della Fiorentina
00:00:58 min
| 1 ora fa
conference league
Dzeko: "Ci abbiamo creduto, contento della rimonta"
00:00:36 min
| 15 ore fa
conference league
Dzeko: "Il gol è la medicina più bella per noi attaccanti"
00:00:22 min
| 15 ore fa
conference league
Fiorentina, Pioli: "Siamo stati bravi a ricompattarci"
00:05:36 min
| 16 ore fa
conference league
Fiorentina-Polissya, il gol di Andrievsky: video
00:00:54 min
| 16 ore fa
conference league
Fiorentina, Gosens: "L'obiettivo è vincere un trofeo"
00:04:33 min
| 16 ore fa
conference league
Fiorentina-Polissya 3-2: gol e highlights
00:02:55 min
| 16 ore fa
conference league
Verso Fiorentina-Polissya: le ultime in vista della partita
00:05:13 min
| 1 giorno fa
conference league
Fazzini: "Conference un obiettivo, Fiorentina il mio sogno"
00:04:38 min
| 1 giorno fa
conference league
Pioli: "Piccoli? Il club ha fatto investimento importante"
00:02:38 min
| 2 giorni fa
conference league
Pioli: "Squadra compatta in campo, atteggiamento giusto"
00:06:25 min
| 7 giorni fa
conference league
Ndour: "Sensazioni positive, vincere oggi non era facile"
00:04:00 min
| 7 giorni fa
