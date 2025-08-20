Fiorentina-Polissya, Pioli punta su continuità? Le probabili

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Polissya per il Playoff di Conference League. Quanto alla formazione, Pioli ha finora mostrato grande continuità: davanti spazio a Gudmundsson, Kean e Dzeko, con Dodo e Gosens sugli esterni e Fagioli-Sohm a centrocampo. Dietro, invece, si sono visti Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Quanto agli ucraini, guidati da Ruslan Rotan, il match rappresenta un grande stimolo nonostante il lungo viaggio che la squadra dovrà affrontare per raggiungere la Slovacchia - dove si giocherà la partita -, circa 36 ore, a causa del conflitto in corso.