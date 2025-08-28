Fiorentina-Polissya 3-2: gol e highlights

00:02:55 min
1 ora fa
pioli intvpioli intv
conference league
Fiorentina, Pioli: "Siamo stati bravi a ricompattarci"
00:05:36 min
| 32 minuti fa
2 gol polissya2 gol polissya
conference league
Fiorentina-Polissya, il gol di Andrievsky: video
00:00:54 min
| 43 minuti fa
gosensgosens
conference league
Fiorentina, Gosens: "L'obiettivo è vincere un trofeo"
00:04:33 min
| 47 minuti fa
COLL VANESSA-MARIANELLACOLL VANESSA-MARIANELLA
conference league
Verso Fiorentina-Polissya: le ultime in vista della partita
00:05:13 min
| 8 ore fa
OTO FAZZINIOTO FAZZINI
conference league
Fazzini: "Conference un obiettivo, Fiorentina il mio sogno"
00:04:38 min
| 1 giorno fa
CONF PIOLICONF PIOLI
conference league
Pioli: "Piccoli? Il club ha fatto investimento importante"
00:02:38 min
| 1 giorno fa
intv pioliintv pioli
conference league
Pioli: "Squadra compatta in campo, atteggiamento giusto"
00:06:25 min
| 7 giorni fa
intv ndour fiorentinaintv ndour fiorentina
conference league
Ndour: "Sensazioni positive, vincere oggi non era facile"
00:04:00 min
| 7 giorni fa
HL POL-FIO 250821_0506807HL POL-FIO 250821_0506807
conference league
Polissya-Fiorentina 0-3: gol e highllights
00:02:32 min
| 7 giorni fa
kean espulsionekean espulsione
conference league
Fiorentina, Kean espulso per reazione contro il Polissya
00:00:45 min
| 7 giorni fa
coll vanessacoll vanessa
conference league
Polissya-Fiorentina, i playoff di andata su Sky Sport
00:01:11 min
| 7 giorni fa
INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055
conference league
Fiorentina, Ranieri: "Conference? Preliminari difficili"
00:01:00 min
| 8 giorni fa
