Pioli: "Piccoli? Il club ha fatto investimento importante"

00:02:38 min
|
2 ore fa
OTO FAZZINIOTO FAZZINI
conference league
Fazzini: "Conference un obiettivo, Fiorentina il mio sogno"
00:04:38 min
| 2 ore fa
pubblicità
intv pioliintv pioli
conference league
Pioli: "Squadra compatta in campo, atteggiamento giusto"
00:06:25 min
| 5 giorni fa
intv ndour fiorentinaintv ndour fiorentina
conference league
Ndour: "Sensazioni positive, vincere oggi non era facile"
00:04:00 min
| 5 giorni fa
HL POL-FIO 250821_0506807HL POL-FIO 250821_0506807
conference league
Polissya-Fiorentina 0-3: gol e highllights
00:02:32 min
| 5 giorni fa
kean espulsionekean espulsione
conference league
Fiorentina, Kean espulso per reazione contro il Polissya
00:00:45 min
| 5 giorni fa
coll vanessacoll vanessa
conference league
Polissya-Fiorentina, i playoff di andata su Sky Sport
00:01:11 min
| 6 giorni fa
INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055
conference league
Fiorentina, Ranieri: "Conference? Preliminari difficili"
00:01:00 min
| 6 giorni fa
OTO PIOLIOTO PIOLI
conference league
Pioli: "Pronti per Conference, voglio energia ed entusiasmo"
00:05:13 min
| 6 giorni fa
coll leonardicoll leonardi
conference league
Fiorentina-Polissya, Pioli punta su continuità? Le probabili
00:02:51 min
| 7 giorni fa
OMINI PALMER PER WEB_5351962OMINI PALMER PER WEB_5351962
conference league
Conference League, Palmer mvp della finale
00:01:59 min
| 2 mesi fa
MARESCA INTVMARESCA INTV
conference league
Maresca: "Grande gioia per la vittoria e per la stagione"
00:01:33 min
PELLEGRINI INTVPELLEGRINI INTV
conference league
Pellegrini: "Peccato ma ci auguro una stagione come questa"
00:01:24 min
| 2 mesi fa
OTO FAZZINIOTO FAZZINI
conference league
Fazzini: "Conference un obiettivo, Fiorentina il mio sogno"
00:04:38 min
| 2 ore fa
intv pioliintv pioli
conference league
Pioli: "Squadra compatta in campo, atteggiamento giusto"
00:06:25 min
| 5 giorni fa
intv ndour fiorentinaintv ndour fiorentina
conference league
Ndour: "Sensazioni positive, vincere oggi non era facile"
00:04:00 min
| 5 giorni fa
HL POL-FIO 250821_0506807HL POL-FIO 250821_0506807
conference league
Polissya-Fiorentina 0-3: gol e highllights
00:02:32 min
| 5 giorni fa
kean espulsionekean espulsione
conference league
Fiorentina, Kean espulso per reazione contro il Polissya
00:00:45 min
| 5 giorni fa
coll vanessacoll vanessa
conference league
Polissya-Fiorentina, i playoff di andata su Sky Sport
00:01:11 min
| 6 giorni fa
INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055
conference league
Fiorentina, Ranieri: "Conference? Preliminari difficili"
00:01:00 min
| 6 giorni fa
OTO PIOLIOTO PIOLI
conference league
Pioli: "Pronti per Conference, voglio energia ed entusiasmo"
00:05:13 min
| 6 giorni fa
coll leonardicoll leonardi
conference league
Fiorentina-Polissya, Pioli punta su continuità? Le probabili
00:02:51 min
| 7 giorni fa
OMINI PALMER PER WEB_5351962OMINI PALMER PER WEB_5351962
conference league
Conference League, Palmer mvp della finale
00:01:59 min
| 2 mesi fa
MARESCA INTVMARESCA INTV
conference league
Maresca: "Grande gioia per la vittoria e per la stagione"
00:01:33 min
PELLEGRINI INTVPELLEGRINI INTV
conference league
Pellegrini: "Peccato ma ci auguro una stagione come questa"
00:01:24 min
| 2 mesi fa
Playlist di tendenza
pubblicità