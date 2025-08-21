Ndour: "Sensazioni positive, vincere oggi non era facile"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, intervistato da Sky Sport al termine della partita di Conference contro il Polissya ha detto: "Gol più bello? Ti direi quello di Gudmundsson perché ho fatto assist io, ma a essere sincero quello di Gosens. Stiamo lavorando duramente, abbiamo fatto una buona partita. Ho sensazioni positive, vincere oggi sicuramente non era facile e farlo così, con un uomo in meno dal primo tempo ancora meno e proprio per questo si è vista la squadra che siamo e che vogliamo essere".