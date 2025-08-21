Polissya-Fiorentina 0-3: gol e highllights

00:02:32 min
|
41 minuti fa
intv pioliintv pioli
conference league
Pioli: "Squadra compatta in campo, atteggiamento giusto"
00:06:25 min
| 1 minuto fa
kean espulsionekean espulsione
conference league
Fiorentina, Kean espulso per reazione contro il Polissya
00:00:45 min
| 29 minuti fa
coll vanessacoll vanessa
conference league
Polissya-Fiorentina, i playoff di andata su Sky Sport
00:01:11 min
| 6 ore fa
INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055INTV RANIERI SU CONFERENCE E FASCIA DA CAPITANO_4733055
conference league
Fiorentina, Ranieri: "Conference? Preliminari difficili"
00:01:00 min
| 1 giorno fa
OTO PIOLIOTO PIOLI
conference league
Pioli: "Pronti per Conference, voglio energia ed entusiasmo"
00:05:13 min
| 1 giorno fa
coll leonardicoll leonardi
conference league
Fiorentina-Polissya, Pioli punta su continuità? Le probabili
00:02:51 min
| 1 giorno fa
OMINI PALMER PER WEB_5351962OMINI PALMER PER WEB_5351962
conference league
Conference League, Palmer mvp della finale
00:01:59 min
| 2 mesi fa
MARESCA INTVMARESCA INTV
conference league
Maresca: "Grande gioia per la vittoria e per la stagione"
00:01:33 min
PELLEGRINI INTVPELLEGRINI INTV
conference league
Pellegrini: "Peccato ma ci auguro una stagione come questa"
00:01:24 min
| 2 mesi fa
CHELSEA RECORDCHELSEA RECORD
conference league
Chelsea da record: primo club a vincere tutte i trofei Uefa
00:00:18 min
| 2 mesi fa
CUCURELLA INTVCUCURELLA INTV
conference league
Cucurella: "Abbiamo dovuto sudare per questa vittoria"
00:01:01 min
| 2 mesi fa
CHELSEA COPPACHELSEA COPPA
conference league
Chelsea, Reece James alza la coppa di Conference al cielo
00:03:19 min
| 2 mesi fa
