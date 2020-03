Rinviata anche Napoli-Inter di Coppa Italia

È ufficiale: rinviata a Napoli-Inter, quindi, l'altra partita di Coppa Italia si sarebbe dovuta giocare oggi, disposizione del prefetto di Napoli, questa volta l'Inter non è neanche partita, anche più vicina a Torino rispetto a Milano, però questa è la decisione finale. La situazione è molto reale, purtroppo, molto concreta, in queste ore, stiamo affrontando un'emergenza che non abbiamo mai vissuto. Quello che auspico, che mi auguro, che il mondo del calcio, che spesso è mondo un po' viziato, un po' bambinesco., un po' che vive fuori dalla realtà perché è molto ovattato. Oggi nel mondo del calcio è arrivato il principio di verità che è quello che attraversa tutte le nostre vite quando smettiamo di essere bambini, arriva un principio di verità. Oggi nel calcio è arrivato un principio di verità, quindi il calcio è uguale esattamente a tutto il resto del mondo. Ha avuto sempre le sue regole, in questo momento le sue regole passano in in secondo piano rispetto le regole generali, della salute pubblica, ripeto, del Governo, dello Stato, che deve fare lo Stato, questa è la cosa più importante, noi in questo momento abbiamo bisogno di uno Stato forte, che ci aiuti e quindi il calcio deve smette di pensarsi diverso. Chieda al Governo, concerti con il Governo che cosa deve fare, che cosa può fare per la salute di tutti i cittadini in primis e a quel punto si adegua. Se il campionato non si può mandare avanti, se questo stabilisce lo Stato bisogna rimettersi alla decisione del Governo. Il concetto di sopravvivenza è una situazione di emergenza, allora c'è un unico campionato nella storia del calcio italiano che non si è concluso ed è quello del 1915, di cui se ne è parlato un po' anche negli ultimi mesi, perché quei ragazzi, tra cui Luigi Ferraris, a cui oggi dobbiamo il nome dello Stadio di Genova ed altri ragazzi, partirono per il fronte per andare a combattere, allora l'Italia, purtroppo, anche nel calcio si dovette risvegliare, per fortuna lo scenario non è uno scenario bellico, però uno scenario molto serio, molto pesante, molto difficile che chiede a tutti noi un cambiamento nel nostro modo di vivere. In queste ore, Vanessa, tutti accorgendoci o non accorgendoci , deliberatamente o non deliberatamente, ma tutti ci stiamo rendendo conto che il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, il nostro solito e consolidato quotidiano, in questo momento non c'è, ma non c'è perché c'è un bene principale, prioritario che è salvare più persone possibili, cercare di alleggerire il peso che stanno avendo in questo momento gli ospedali italiani. In tutto questo, ripeto, noi raccontiamo lo sport, ci piace raccontare lo sport, è una delle cose più belle che esistono, però lo sport deve sottostare, onestamente, a tutto quello che è il bene prioritario, che è il bene assoluto di questo Paese, di questa Europa.