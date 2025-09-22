Allegri: "La Coppa Italia è un nostro obiettivo"

00:00:34 min
|
1 ora fa

Massimiliano Allegri presenta la sfida di Coppa Italia tra Milan e Lecce. Guarda il VIDEO.

INTV ALLEGRI VIGILIA COPPA ITALIA VS LECCE SU GIMENEZINTV ALLEGRI VIGILIA COPPA ITALIA VS LECCE SU GIMENEZ
coppa italia
Allegri: "Gimenez ha fatto buone partite, manca solo il gol"
00:00:34 min
| 1 ora fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
coppa italia
Coppa Italia, verso Milan-Lecce: le ultime sui rossoneri
00:04:03 min
| 5 ore fa
COLL BAIOCCHINI VIGILIA MILAN LECCE COPPA ITALIACOLL BAIOCCHINI VIGILIA MILAN LECCE COPPA ITALIA
coppa italia
Milan-Lecce, turnover per Allegri. C’è Maignan in porta
00:02:16 min
| 7 ore fa
collegamento milan peppecollegamento milan peppe
coppa italia
Milan, infortunio per Leao contro il Bari in Coppa Italia
00:00:35 min
| 1 mese fa
coppa italia milan arrivo san siro pullmancoppa italia milan arrivo san siro pullman
coppa italia
Coppa Italia, l'arrivo del Milan a San Siro
00:00:34 min
| 1 mese fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
coppa italia
Coppa Italia, Milan-Bari: le formazioni ufficiali
00:02:23 min
| 1 mese fa
coppa italia milan bari probabili formazionicoppa italia milan bari probabili formazioni
coppa italia
Coppa Italia: c'è Milan-Bari, le probabili formazioni
00:02:12 min
| 1 mese fa
INTV ALLEGRIINTV ALLEGRI
coppa italia
Milan-Bari, Allegri: "Conta vincere, obiettivo Coppa Italia"
00:03:58 min
| 1 mese fa
milan probabile formazione barimilan probabile formazione bari
coppa italia
Coppa Italia, la probabile formazione del Milan con il Bari
00:01:59 min
| 1 mese fa
INTV CALAFIORI SU BOLOGNAINTV CALAFIORI SU BOLOGNA
coppa italia
Calafiori: "Questo gruppo ha fatto la storia"
00:00:30 min
| 4 mesi fa
COLL MILANCOLL MILAN
coppa italia
Milan, la delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia
00:01:47 min
| 4 mesi fa
SARTORISARTORI
coppa italia
Sartori: "Grande Bologna, abbiamo meritato la Coppa Italia"
00:01:10 min
| 4 mesi fa
