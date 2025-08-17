Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Coppa Italia
Coppa Italia, Milan-Bari: le formazioni ufficiali
00:02:23 min
|
10 minuti fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
coppa italia
Coppa Italia, l'arrivo del Milan a San Siro
00:00:34 min
| 17 minuti fa
pubblicità
coppa italia
Coppa Italia: c'è Milan-Bari, le probabili formazioni
00:02:12 min
| 6 ore fa
coppa italia
Milan-Bari, Allegri: "Conta vincere, obiettivo Coppa Italia"
00:03:58 min
| 1 giorno fa
coppa italia
Coppa Italia, la probabile formazione del Milan con il Bari
00:01:59 min
| 2 giorni fa
coppa italia
Calafiori: "Questo gruppo ha fatto la storia"
00:00:30 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Milan, la delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia
00:01:47 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Sartori: "Grande Bologna, abbiamo meritato la Coppa Italia"
00:01:10 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Italiano: "Sognavo questa Coppa dopo tre ko in finale"
00:01:29 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Skorupski: "Siamo un bel gruppo, trofeo dedicato ai tifosi"
00:00:44 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia dopo 51 anni
00:02:39 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Milan, da dove ripartire dopo la sconfitta in finale
00:01:29 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Il Bologna vince la Coppa Italia: è il successo di Italiano
00:02:43 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Coppa Italia, l'arrivo del Milan a San Siro
00:00:34 min
| 17 minuti fa
coppa italia
Coppa Italia: c'è Milan-Bari, le probabili formazioni
00:02:12 min
| 6 ore fa
coppa italia
Milan-Bari, Allegri: "Conta vincere, obiettivo Coppa Italia"
00:03:58 min
| 1 giorno fa
coppa italia
Coppa Italia, la probabile formazione del Milan con il Bari
00:01:59 min
| 2 giorni fa
coppa italia
Calafiori: "Questo gruppo ha fatto la storia"
00:00:30 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Milan, la delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia
00:01:47 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Sartori: "Grande Bologna, abbiamo meritato la Coppa Italia"
00:01:10 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Italiano: "Sognavo questa Coppa dopo tre ko in finale"
00:01:29 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Skorupski: "Siamo un bel gruppo, trofeo dedicato ai tifosi"
00:00:44 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia dopo 51 anni
00:02:39 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Milan, da dove ripartire dopo la sconfitta in finale
00:01:29 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Il Bologna vince la Coppa Italia: è il successo di Italiano
00:02:43 min
| 3 mesi fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
Sky Sport Tech, la Serie A ai raggi X
5 video
|
Serie A
pubblicità