Alla vigilia del primo turno di Coppa Italia, che vedrà il Milan sfidare il Bari, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato la partita: "La Coppa Italia è uno dei tre obiettivi da raggiungere. Contro il Bari sarà una partita importante, le partite vanno vinte sul campo, serve rispetto. Conterà vincere, vogliamo superare il turno. Credo che per noi sia molto importante a livello mentale. Poi la Serie A si giocherà su 38 partite e come ho sempre detto i campionati non si vincono o perdono in una partita ma bisogna mantenere un grande equilibrio. Modulo? Non sono amante dei numeri. Tre, quattro o cinque, l'importante è la fase difensiva. Se prendi un certo numero di gol arrivi in una posizione, se ne prendi molti di più in un'altra. E noi vogliamo arrivare tra le prime quattro". Sul mercato: "La società ha lavorato molto bene, in uscita e in entrata. Serve grande entusiasmo e voglia di fare. I nuovi si sono integrati bene, ora si alzerà la pressione ma è normale così".