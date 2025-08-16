Milan-Bari, Allegri: "Conta vincere, obiettivo Coppa Italia"

00:03:58 min
|
30 minuti fa

Alla vigilia del primo turno di Coppa Italia, che vedrà il Milan sfidare il Bari, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato la partita: "La Coppa Italia è uno dei tre obiettivi da raggiungere. Contro il Bari sarà una partita importante, le partite vanno vinte sul campo, serve rispetto. Conterà vincere, vogliamo superare il turno. Credo che per noi sia molto importante a livello mentale. Poi la Serie A si giocherà su 38 partite e come ho sempre detto i campionati non si vincono o perdono in una partita ma bisogna mantenere un grande equilibrio. Modulo? Non sono amante dei numeri. Tre, quattro o cinque, l'importante è la fase difensiva. Se prendi un certo numero di gol arrivi in una posizione, se ne prendi molti di più in un'altra. E noi vogliamo arrivare tra le prime quattro". Sul mercato: "La società ha lavorato molto bene, in uscita e in entrata. Serve grande entusiasmo e voglia di fare. I nuovi si sono integrati bene, ora si alzerà la pressione ma è normale così".

milan probabile formazione barimilan probabile formazione bari
coppa italia
Coppa Italia, la probabile formazione del Milan con il Bari
00:01:59 min
| 1 giorno fa
pubblicità
INTV CALAFIORI SU BOLOGNAINTV CALAFIORI SU BOLOGNA
coppa italia
Calafiori: "Questo gruppo ha fatto la storia"
00:00:30 min
| 3 mesi fa
COLL MILANCOLL MILAN
coppa italia
Milan, la delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia
00:01:47 min
| 3 mesi fa
SARTORISARTORI
coppa italia
Sartori: "Grande Bologna, abbiamo meritato la Coppa Italia"
00:01:10 min
| 3 mesi fa
INTV ITALIANOINTV ITALIANO
coppa italia
Italiano: "Sognavo questa Coppa dopo tre ko in finale"
00:01:29 min
| 3 mesi fa
INTV SKORUPSKIINTV SKORUPSKI
coppa italia
Skorupski: "Siamo un bel gruppo, trofeo dedicato ai tifosi"
00:00:44 min
| 3 mesi fa
COLL NOSOTTI BOLOGNACOLL NOSOTTI BOLOGNA
coppa italia
Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia dopo 51 anni
00:02:39 min
| 3 mesi fa
COLL DI STEFANO MILANCOLL DI STEFANO MILAN
coppa italia
Milan, da dove ripartire dopo la sconfitta in finale
00:01:29 min
| 3 mesi fa
DE GRANDIS COMMENTO BOLOGNADE GRANDIS COMMENTO BOLOGNA
coppa italia
Il Bologna vince la Coppa Italia: è il successo di Italiano
00:02:43 min
| 3 mesi fa
COLL PEPPE H 19COLL PEPPE H 19
coppa italia
Milan, attesi 30mila tifosi rossoneri all'Olimpico
00:01:45 min
| 3 mesi fa
COLL BOLOGNACOLL BOLOGNA
coppa italia
Bologna, Castro dalla panchina contro il Milan: le news
00:00:58 min
| 3 mesi fa
COLL MILAN PROBABILECOLL MILAN PROBABILE
coppa italia
Milan, verso il 3-4-2-1 degli ultimi match: le news
00:00:54 min
| 3 mesi fa
milan probabile formazione barimilan probabile formazione bari
coppa italia
Coppa Italia, la probabile formazione del Milan con il Bari
00:01:59 min
| 1 giorno fa
INTV CALAFIORI SU BOLOGNAINTV CALAFIORI SU BOLOGNA
coppa italia
Calafiori: "Questo gruppo ha fatto la storia"
00:00:30 min
| 3 mesi fa
COLL MILANCOLL MILAN
coppa italia
Milan, la delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia
00:01:47 min
| 3 mesi fa
SARTORISARTORI
coppa italia
Sartori: "Grande Bologna, abbiamo meritato la Coppa Italia"
00:01:10 min
| 3 mesi fa
INTV ITALIANOINTV ITALIANO
coppa italia
Italiano: "Sognavo questa Coppa dopo tre ko in finale"
00:01:29 min
| 3 mesi fa
INTV SKORUPSKIINTV SKORUPSKI
coppa italia
Skorupski: "Siamo un bel gruppo, trofeo dedicato ai tifosi"
00:00:44 min
| 3 mesi fa
COLL NOSOTTI BOLOGNACOLL NOSOTTI BOLOGNA
coppa italia
Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia dopo 51 anni
00:02:39 min
| 3 mesi fa
COLL DI STEFANO MILANCOLL DI STEFANO MILAN
coppa italia
Milan, da dove ripartire dopo la sconfitta in finale
00:01:29 min
| 3 mesi fa
DE GRANDIS COMMENTO BOLOGNADE GRANDIS COMMENTO BOLOGNA
coppa italia
Il Bologna vince la Coppa Italia: è il successo di Italiano
00:02:43 min
| 3 mesi fa
COLL PEPPE H 19COLL PEPPE H 19
coppa italia
Milan, attesi 30mila tifosi rossoneri all'Olimpico
00:01:45 min
| 3 mesi fa
COLL BOLOGNACOLL BOLOGNA
coppa italia
Bologna, Castro dalla panchina contro il Milan: le news
00:00:58 min
| 3 mesi fa
COLL MILAN PROBABILECOLL MILAN PROBABILE
coppa italia
Milan, verso il 3-4-2-1 degli ultimi match: le news
00:00:54 min
| 3 mesi fa
Playlist di tendenza
pubblicità