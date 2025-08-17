Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Coppa Italia
Milan, infortunio per Leao contro il Bari in Coppa Italia
00:00:35 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
coppa italia
Crotone-Catania 1-0: gol e highlights Coppa Italia Serie C
00:00:28 min
| 43 minuti fa
pubblicità
coppa italia
Coppa Italia, l'arrivo del Milan a San Siro
00:00:34 min
| 4 ore fa
coppa italia
Coppa Italia, Milan-Bari: le formazioni ufficiali
00:02:23 min
| 4 ore fa
coppa italia
Coppa Italia: c'è Milan-Bari, le probabili formazioni
00:02:12 min
| 10 ore fa
coppa italia
Milan-Bari, Allegri: "Conta vincere, obiettivo Coppa Italia"
00:03:58 min
| 1 giorno fa
coppa italia
Coppa Italia, la probabile formazione del Milan con il Bari
00:01:59 min
| 2 giorni fa
coppa italia
Calafiori: "Questo gruppo ha fatto la storia"
00:00:30 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Milan, la delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia
00:01:47 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Sartori: "Grande Bologna, abbiamo meritato la Coppa Italia"
00:01:10 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Italiano: "Sognavo questa Coppa dopo tre ko in finale"
00:01:29 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Skorupski: "Siamo un bel gruppo, trofeo dedicato ai tifosi"
00:00:44 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia dopo 51 anni
00:02:39 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Crotone-Catania 1-0: gol e highlights Coppa Italia Serie C
00:00:28 min
| 43 minuti fa
coppa italia
Coppa Italia, l'arrivo del Milan a San Siro
00:00:34 min
| 4 ore fa
coppa italia
Coppa Italia, Milan-Bari: le formazioni ufficiali
00:02:23 min
| 4 ore fa
coppa italia
Coppa Italia: c'è Milan-Bari, le probabili formazioni
00:02:12 min
| 10 ore fa
coppa italia
Milan-Bari, Allegri: "Conta vincere, obiettivo Coppa Italia"
00:03:58 min
| 1 giorno fa
coppa italia
Coppa Italia, la probabile formazione del Milan con il Bari
00:01:59 min
| 2 giorni fa
coppa italia
Calafiori: "Questo gruppo ha fatto la storia"
00:00:30 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Milan, la delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia
00:01:47 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Sartori: "Grande Bologna, abbiamo meritato la Coppa Italia"
00:01:10 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Italiano: "Sognavo questa Coppa dopo tre ko in finale"
00:01:29 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Skorupski: "Siamo un bel gruppo, trofeo dedicato ai tifosi"
00:00:44 min
| 3 mesi fa
coppa italia
Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia dopo 51 anni
00:02:39 min
| 3 mesi fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
Sky Sport Tech, la Serie A ai raggi X
5 video
|
Serie A
pubblicità