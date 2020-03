Sky eSport, Fifa 20: come diventare giocatore verificato

Iniziano su Skysport.it le lezioni di Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA): un percorso che vi porterà passo dopo passo a giocare come i pro player di FIFA 20. I 22 episodi, che troverete ogni settimana online, sono già disponibili on demand e su Sky Go