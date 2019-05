Lite Sarri-David Luiz nell'allenamento della vigilia a Baku

Non c'è mai pace per Sarri, neanche alla vigilia della finale di Europa League. A poche ore dall'atto finale contro l'Arsenal, l'allenatore del Chelsea è inciampato in un'altra caduta di stile. Le immagini non mentono, raccontano fedelmente lo sfogo. A scatenare la rabbia di Sarri uno scontro di gioco, apparentemente innocuo, tra Higuain e David Luiz, infastidito dall eccessiva foga dell'argentino. A fine rifinitura segue un diverbio tra il brasiliano, perplesso per qualche appunto di troppo e l'allenatore, che uscendo dal campo lancia il cappellino a terra e lo scalcia. Poi lo riprende e lo scaglia nuovamente lontano, prima di essere inghiottito dal tunnel degli spogliatoi, davanti agli sguardi increduli di collaboratori e dirigenti del club presenti a bordocampo.