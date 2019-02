Tensione a Zurigo, ultras Napoli coinvolti in scontri

L'episodio è avvenuto in una zona non distante dallo stadio a poche ore dall'andata dei sedicesimi di Europa League tra gli svizzeri e gli uomini di Ancelotti. Alcuni ultras della squadra di casa sono entrati a contatto con altri sostenitori del Napoli, affrontandosi in pieno centro, in Zypressenstrasse, con volto coperto, spranghe e lancio di fumogeni. I due gruppi poi si sono dispersi senza gravi conseguenze