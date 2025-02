A Bruxelles, con la squadra di Mourinho in vantaggio già al 4’, il match è stato interrotto al 7’ per circa 20 minuti con le squadre costrette a tornare negli spogliatoi per garantire la sicurezza dei calciatori, dopo alcuni disordini scoppiati in tribuna tra tifosi belgi e turchi. La partita è ripresa quando la situazione è tornata sotto controllo.